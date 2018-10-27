العكر يكشف أسباب تعثر عقد لقاء حفتر والسراج بالقاهرة

أفاد أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، بأن جهود مصر لعقد لقاء بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الشهر الجاري في القاهرة، لم تنجح.

وأوضح العكر، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، السبت، أن تعثر الجهود المصرية في عقد اللقاء جاء بسبب رفض السراج الموافقة على أن يكون المشير حفتر قائدا للجيش الوطني.

وقال العكر إن السراج رفض كذلك تشكيل ثلاثة مجالس قيادية للجيش، هي مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة.

وأشار إلى أن السراج ظل مصرا على إخضاع المؤسسة العسكرية لتبعية المجلس الرئاسي “السلطة التنفيذية”.

وأكد أستاذ القانون الدولي في جامعة طبرق، أن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية يُعتبر مؤجلا لانتظار نتائج مؤتمر باليرمو الذي تعتزم إيطاليا عقده يومي 12 و13 من نوفمبر المقبل.

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