مُهلة لمنتسبي مديريتي طرابلس وبني وليد المتغيبين

دعت مديريتا أمن طرابلس وبني وليد، السبت، جميع الضباط وضباط صف والأفراد التابعين إليهما والمنتدبين للعمل خارجهما، إلى الالتحاق فورا بأعمالهم في المديريتين.

وذكرت المديريتان بصفحتيمها في “فيسبوك”، أنهما حددتا مهلة أسبوع للضباط وضباط صف والأفراد للالتحاق بأعمالهم، تبدأ من السبت، مضيفتان أن كل من يخالف ذلك ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقه، ومنها إيقاف مرتباته.

وأكدتا أن هذه الإجراءات تشمل جميع منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف والأفراد الملتحقين بالعمل لدى التشكيلات الأمنية والعسكرية.

ولفتت المديريتان إلى أن قرارهما يأتي بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بضرورة التحاق منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد بأعمالهم الأصلية.

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