اخبار ليبيا الان

إحصائية الحوادث في سبتمبر.. أرقام مُفزعة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما تزال حوادث المرور تؤرق الليبيين وتخطف الأرواح وتُخلّف إصابات أخرى في مشهد يتطلب تدخلا عاجلا من جميع الجهات المسؤولة لوضع حد لها.

ونشرت وزارة الداخلية بحكومة، اليوم السبت، إحصائية لحوادث المرور خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبينت الإحصائيات وقوع 290 حادثا، أسفرت عن مقتل 124 شخصا، وإصابة 296 آخرين، فيما تضررت 332 مركبة، وبلغت القيمة المالية للخسائر حوالي 1.8 مليون دينار.

وجاءت طرابلس في المرتبة الأولى، حيث حيث قتل فيها 16 شخصا، وأصيب 14 آخرين نتيجة 24 حادثا مروريا.

وتُرجع الجهات المختصة في ليبيا هذا العدد الكبير من الحوادث إلى السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقانون المرور، وتهالك الطرق، وعدم صلاحية الكثير من المركبات من الناحية الفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك