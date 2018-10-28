مشاريع جديدة لشركة المدار

عقدت الجمعية العمومية لشركة المدار الجديد في مقرها الرئيسي لمناقشة مجموعة الخطط والبرامج التي تضمن جاهزية شركة المدار الجديد لسنة 2019م

الاجتماع كان برئاسة الدكتور فيصل قرقاب وحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة المدار الجديد، وقد قام رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الخالق عاشور بعرض مجموعة من التقارير المالية والفنية وتقرير متكامل عن نشاطاتها

وتم اعتماد مجموعة من المشاريع المهمة التي ستساهم في تقديم خدمات متكاملة وبأسعار تنافسية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات والنهوض بمستوى قطاع الاتصالات في ليبيا

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