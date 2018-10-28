تأبين “أوفنايت الكوني” في طرابلس

أقامت الهيئة العامة للسياحة حفل تأبين للمؤرخ والمفكر “أوفنايت الكوني” تحت شعار “ذخيرة الوطن التي فقدها الوطن” في مسرح الشهيد جمال افطيس داخل مبنى الهيئة

وتم عرض شريط عن سيرة حياة “أوفنايت” التي تأثر بها الكثير من الأشخاص خصوصا من الكتاب والمثقفين لعل أهم أخوه وشقيقه الروائي الشهير “إبراهيم الكوني”

وكان أوفنايت شرطيا وطيارا وكانت له عدد من الوظائف المهمة والمؤثرة خصوصا في مجال السياحة، إضافة إلى أبحاثه ودراساته، واكتشافات أثرية كشف اللثام عنها، وأفلام وثائقية ساهم في انتاجها، وحصدت جوائز عالمية، بحسب صفحة الهيئة الرسمية

وكان ضمن الحضور شخصيات رسمية، وأدباء وكتاب ومثقفين، إضافة إلى رئيس الهيئة خيضر بشير مالك، ووزير العمل والتأهيل، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمصالحة، وأعضاء المجلس الأعلى لقبائل الطوارق، ومدير المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وشيوخ وأعيان الطوارق، وجمع غفير من أطياف المجتمع الليبي، وأسرة وعائلة الفقيد

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