ندوة الملكية الفكرية الصناعية

انطلقت فعالياتُ الندوةِ الوطنية حولَ العلامةِ التجارية وحقوقِ المِلكيةِ الفكريةِ الصناعيةِ في مجالِ الصناعاتِ التقليديةِ التي نسّقتها المنظمةُ الإسلاميةُ للتربيةِ والعلوم والثقافة في مدينة طرابلس

الندوةُ تناولت التعريفَ بالعلامةِ التجارية (أهميتُها، أنواعُها، وظيفتها)، بالإضافة إلى التشريعاتِ الدوليةَ والمحليةَ الصادرة بشأنِ العلامة التجارية، والتزييفَ وطُرُقَ الحمايةِ منه، وإجراءاتِ التسجيل المُتضمنةِ للمستنداتِ المطلوبةِ والرسومِ المفروضة وعمليةِ اختيار (تصميم) العلامةِ التجارية

برنامجُ الندوةِ تَخلّله طرحُ ورقاتِ عملٍ تحدّثت عن الملكيةِ الفكريةِ الجماعيةِ لأشكالِ التعبير الثقافي، والصناعاتِ التقليديةِ في ليبيا ودورِها في السّياحة

وجاءت الندوة بالتعاونِ مع اللجنةِ الوطنية للتربيةِ والثقافة والعلوم، وبالتنسيقِ مع منظمةِ تكوين الليبية للمعمارِ والفنونِ والحِرَف، وبمشاركةِ عددٍ من مؤسساتِ المجتمع المدني المهتمةِ بقضايا الصناعاتِ التقليدية

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