شركة مليتة تقترب من إنهاء تركيب 4 ضواغط غاز جديدة بحقل الوفاء

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، إن شركة مليتة للنفط والغاز شارفت على الانتهاء من تركيب أربعة ضواغط غاز جديدة في حقل الوفاء بالقطعة (م ن 169)، في إطار الجهود المستمرة لتأمين كميات إلإنتاج المستهدفة من الغاز الطبيعي والاستغلال الأمثل للاحتياطات المتاحة في الحقل

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «هذا المشروع الاستراتيجي يهدف إلى استعمال هذه الضواغط الجديدة لتعويض انخفاض ضغوطات المكمن وتحفيز الآبار لإنتاج كميات إضافية من الغاز».

وتوقعت المؤسسة «أن يكون موعد استكمال اختبارات التشغيل بالنسبة للضاغط (D) وفرست فاير التوربينة (First Fire) يوم 28 أكتوبر الجاري». وبينت أنه «سيكون ما يسمى ببداية أول تدفق من الغاز (First Gas) يوم 4 نوفمبر 2018».

كما توقعت المؤسسة الوطنية للنفط «أن يتم استكمال اختبارات تشغيل الضاغط (C) وبدء الإنتاج فيه في منتصف شهر نوفمبر المقبل، أي بعد أسبوعين من تشغيل الضاغط الأول» وفق نص البيان.

وقدرت المؤسسة «كمية الغاز الإضافية المتوقع إنتاجها نتيجة لتشغيل الضاغط الأول بين 25 و30 مليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم». و«سترتفع هذه الكمية الإضافية من الغاز لتصل إلى معدلات تتراوح بين 70 و80 مليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم بعد تشغيل الضاغط الثاني، كما سوف تتجاوز الكمية 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًّا بعد تشغيل الضاغط الثالث».

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في البيان أنه «ووفقًا لخطة تنفيذ المشروع، سيتم تشغيل كل من الضاغطين الثالث والرابع (A وB) خلال شهري فبراير ومارس للعام 2019»، مؤكدة أن تدشين هذا الإنجاز المهم سيساهم في تعزيز إنتاج الشركة من الغاز وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني».

وتقدمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز «بالشكر والعرفان لكل الفنيين والمهندسين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي المهم، والذين تحدوا كل الظروف الصعبة التي صاحبت مراحل تنفيذه».

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