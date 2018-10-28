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قمة العشرين في مصراتة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قريبا ستنطلق فعاليات برنامج “قمة العشرين G20” التي ينظمها قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد في جامعة مصراتة ومنظمة شباب من أجل الغد التنموية، بالشراكة مع كلية الفنون والإعلام

المشروع عبارة عن قمة افتراضية لمجموعة العشرين التي يعقدها قادة العالم، وستحاكي سيناريو افتراضي عن انعقاد القمة في مدينة مصراتة عام 2021، وستكون بعض الأجزاء فيه موصولة بالواقع من أجل تقديم رؤية الشباب للعالم وقضاياع.

سيشارك في المشروع شباب من مختلف المدن والمناطق الليبية، إلى جانب مشاركة عربية من دولتي تونس والجزائر، ويعتبر مبادرة تساهم في إدماج الشباب برؤية واضحة تؤمن بأنّ بناء الدول يأتي من خلال استيعاب كافة أبنائها وتأهيلهم وتقديم الدّعم والمساندة لهم من خلالِ التعليم والتدريب

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • مصراته اللي حانت ليبيا و خانت الليبيين و هجرت اهالي تاورغا و جابت الطليان و قبلهم الاتراك و القطريين و اللي كانت تدعم في. الارهابيين في بنغازي. ليست هي المدينه المناسبه لمثل هذه المؤثمرات. مصراته نعتبرها وكرا للارهاب و الخونه. مصراته خرجت عن الليبيين.

    رد

  • مصراته اللي حانت ليبيا و خانت الليبيين و هجرت اهالي تاورغا و جابت الطليان و قبلهم الاتراك و القطريين و اللي كانت تدعم في. الارهابيين في بنغازي. ليست هي المدينه المناسبه لمثل هذه المؤثمرات. مصراته نعتبرها وكرا للارهاب و الخونه. مصراته خرجت عن الليبيين. فلن نهتم بما تقول

    رد