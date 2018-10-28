الهوش يؤكد الموافقة على مقترح مجلس النواب لتعديل السلطة التنفيذية مع تأجيل النظر في المادة الثامنة

قال عضو مجلس الدولة نائب رئيس لجنة الحوار بشير الهوش إن اللجنة وافقت على المقترح المقدم من مجلس النواب لتعديل مواد السلطة التنفيذية وإعادة هيكلتها.

وأشار الهوش في تصريح لـ قناة ليبيا إلى أنهم طالبوا بتأجيل النظر في المادة الثامنة من الأحكام الاضافية في الاتفاق السياسي، مبررا ذلك بأنه تم فصل المسارات عن بعضها، في آخر جلسات الحوار بتونس.

واكد عضو مجلس الدولة أن اجتماعات أعضاء مجلس الدولة مع أعضاء مجلس النواب لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي ستبدأ في الانعقاد منتصف الإسبوع المقبل بعد الانتهاء من الترتيبات اللوجستية وتحديد أماكن الاجتماعات.

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