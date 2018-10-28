إيطاليا تؤكد حضور حفتر لمؤتمر “باليرمو”

قال وزير الخارجية الإيطالي “إنزو موافيرو ميلانيزي”، إن قائد قوات الكرامة خليفة حفتر أكد لهم أنه سيحضر مؤتمر “باليرمو” حول ليبيا المزمع عقده في نوفمبر المقبل.

وأضاف “ميلانيزي” في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر في مدينة فلورنسا الإيطالية نقلتها عنه وكالة “رويترز”، السبت، إن الاجتماع المزمع عقده في عاصمة صقلية يومي 12 و13 من نوفمبر المقبل ستشارك فيه أطراف رئيسية من داخل ليبيا وخارجها، مشيرا إلى أن إيطاليا حريصة بشكل خاص على ضمان أن يحضر حفتر الاجتماع؛ “خوفا من أن عدم حضوره من شأنه أن يقتل أي آمال في التوصل إلى تسوية سياسية”.

يذكر أن الخارجية الإيطالية أكدت حضور المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” لمؤتمر “باليرمو” مع وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.

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