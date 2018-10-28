السفارة الليبية بالأردن تعلن تفاصيل الفئات المعفية من التأشيرة

العنوان-عمان

قالت السفارة الليبية في المملكة الأردنية إن الفئات الليبية (المعفية) المسموح لها بالحصول على التأشيرة الأردنية فور وصولها إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان هم كالتالي:

* حاملو الجوازات السفر الليبية الدبلوماسية .

* من لديهم إقامات دائمة في ( دول مجلس التعاون الخليجي و الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و أستراليا و اليابان و دول الإتحاد الاوروبي و المملكة المتحدة و كوريا الجنوبية ) يتم حصولهم على تأشيرات الدخول من خلال المراكز الحدودية عند الوصول شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول في بلد الإقامة لمدة لا تقل عن ستة أشهر إضافة إلى وجود تذكرة عودة .

* المرضى من الرجال فوق سن 50 عاماً و الأطفال دون سن 15 عاماً و النساء من جميع الأعمار معفيين من طلب الموافقة المسبقة و تمنح لهم تأشيرة علاج فور وصولهم شريطة حيازة المرضى و مرافقيهم على تذاكر سفر ذهاب و إياب و تقارير طبية و كتب رسمية من المستشفى تثبت حاجتهم للعلاج في الأردن ، أما المرضى من الرجال بين 15 إلى 50 عاماً فيشترط حصولهم على موافقة دخول مسبقة إلى المملكة الأردنية الهاشمية .

( ملاحظة :- يتوجب على كل الفئات التي سبق ذكرها أعلاه بإستثناء الدبلومسيين دفع رسوم الدخول و قيمتها 40 دينار أردني أي ما يعادل 56 دولار أمريكي ) .

وأشارت السفارة أن غير المذكورين بهذه الفئات آنفة الذكر يتوجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للمملكة الأردنية الهاشمية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية