المتوسط:

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء”، حيث بلغ سعر الدولار صباح اليوم الأحد، 5.550 دينار ليبي للبيع و 5.530 دينار للشراء، ويستمر الدولار على حالة الارتفاع أمام الدينار دون تحقيق اي تغييرات كبيرة منذ عدة أيام.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي أمس عند سعر 5.540 دينار ليسجل لاحقاً ارتفاعاً طفيفا وصل إلى 5.55 دينار قبل أن يعود إلى ذات المستوى عند الإغلاق الرسمي ويسجل 5.540 دينار.

وارتفع سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي عند 6.350 دينار، بينما بلغ سعر الجنية الاسترليني عند 6.980 دينار.

ويخوض الدولار خلال الأيام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بالرغم من إطلاق الرئاسي لعدد من الإصلاحات الاقتصادية.

The post رغم برنامج «الرئاسي» للإصلاح الاقتصادي.. الدولار يواصل ارتفاع أمام الدينار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية