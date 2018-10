«قوة الردع»: العثور على جثتين داخل حطام دبابة جنوب طرابلس

المتوسط:

أفادت قوة الردع والتدخل الخاصة محور أبو سليم، بأنها عثرت على بقايا جثتين لشخصين، كانا ضمن أفراد المجموعات المسلحة المشاركة في الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس؛ شهر أغسطس الماضي.

وأضافت «قوة الردع»، أن بلاغاً ورد إلى فرع الأمن المركزي أبو سليم من قبل عمّال نظافة كانوا مكلفين بتنظيف جانب من المنطقة، إذ عثروا خلال عملهم على حطام دبابة، داخلها بقايا جثتين.

وأشارت «قوة الردع»، إلى أنه فور وصول المعلومة تمَّ التواصل مع مركز شرطة طريق المطار؛ واتّخذت الإجراءات اللازمة بمعية النيابة العامة، وتم نقل الجثث بعد استخراجها من الدبابة؛ بالاستعانة بمختصين من الطب الشرعي.

