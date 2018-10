المجلس التسييري لبلدية بنغازي يُباشر مهام عمله

المتوسط:

أعلنت بلدية بنغازي ،” أن المجلس التسييري للبلدية باشر مهــــام عملــــه بحضور المهندس الصقر عمران بوجواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ،” أنه يشيد بالجهود التي قام بها المستشار عبد الرحمن العبار طيلة فترة تكليفه ،وضرورة تكاثف الجهود بين الجميع بهدف خدمة الصالح العام والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأضاف بواجواري،” أن المجلس التسييري يعتزم العمل على اتخاذ قرارات مهمة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين ورفع المعاناة عنهم “.

