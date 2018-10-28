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«وكيل صحة الوفاق»: تجهيز مستشفى طرابلس بأجهزة طبية حديثة

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم، عن مساعٍ تقوم بها وزارة الصحة لاستعادة تشغيل أقسام الحوادث بالمستشفيات العامة بكامل قدرتها الاستيعابية .

وقال هيثم عقب زيارة أجراها السبت لمستشفى طرابلس المركزي للإطلاع على سير عمل الأقسام و الوقوف على احتياجات المستشفى؛ “قمنا بتجهيز قسم الحوادث بأجهزة جديدة شملت 10 مضخات أدوية و 9 أسرة عناية و عدد 2 أجهزة “كي جراحي” و 3 أجهزة تخدير وجهازي أشعة”.

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يجريها وكيل الوزارة لمستشفى طرابلس المركزي منذ إعلانه عن ” تنفيذ خطة دعم عاجلة ” للمستشفيات والمراكز التخصصية العامة من خلال تزويدها بالمستلزمات والأجهزة اللازمة وافتتاح أقسام جديدة داخلها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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