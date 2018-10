«مرور طرابلس» يشرع في حملة ضبط السيارات المخالفة

ضمن الترتيبات الأمنية الصادرة من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، قامت وحدة الدوريات بقوة التدخل السريع التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي رفقة دوريات قسم مرور طرابلس بإطلاق حملة بشأن ضبط ومخالفة المركبات الآلية المخالفة للقوانين واللوائح المرورية.

وشملت الحملة كذلك ضبط وخالفة المركبات المهملة والمتروكة ومتابعة صلاحية الفحص الفني للمركبات الآلية وإزالة الزجاج المعتم.

ويُذكر أن لجنة الترتيبات الأمنية التي شُكلت بقرار من المجلس الرئاسي، تهدف إلى إحلال لأمن والاستقرار داخل مدينة طرابلس.

كما تسعى إلى تقديم الحماية للمواطنين وللممتلكات الخاصة والعامة، وتعزيز وقف إطلاق النار وإرساء النظام عبر قوة شرطية نظامية.

