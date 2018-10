المتوسط:

اجتمع مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي المقدم أسامة الدرسي، أمس السبت، مع بعض رؤساء مكاتب الإصدار لمناقشة الآلية الجديدة في موضوع الرقم الوطني.

وقال الدرسي، إنه سيتم التعامل مع المصارف والضمان وكافة الجهات التي تستخدم الرقم الوطني بآلية جديدة.

وأشار مدير مصلحة الأحوال على أهمية الرقم الوطني باعتباره ركيزة أساسية لكل مواطن، مطالباً كافة السجلات المدنية بالحزم في موضوع الرقم الوطني.

وتطرق مدير الفرع خلال الاجتماع إلى كيفية وضع الحلول لتسهيل كافة الإجراءات للمواطن أمام السجلات المدنية لتخفيف الازدحام أمام شبابيك السجلات.

The post «الأحوال المدنية» ببنغازي تُطالب السجلات بالحزم في موضوع الرقم الوطني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية