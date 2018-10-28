حراك صوت الجنوب يندد بتردي الأوضاع في المنطقة

أصدر عدد من الشباب والنشطاء بمدينة سبها، بيانا نددوا فيه بتدني أداء المؤسسات التعليمية والصحية في المدينة، وعدم توفر الوقود والغاز؛ وانعدام الأمن؛ وفيضان مياه الصرف الصحي، معلنين تشكيل حراك صوت الجنوب، للمطالبة بما وصفوه بحقوقهم المسلوبة.

وقال رئيس حراك صوت الجنوب، عبد الرحمن آدم، لقناتنا، إن هذا الحراك جاء نتيجة لتردي الأوضاع في الجنوب، وسط إهمال الحكومات الليبية له بشكل كامل، مؤكدا تواصل الحراك مع جميع المدن والقرى لتشكيل لجنة ممثلة من جميع أطياف الجنوب، للتفاوض والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، حسب وصفه.

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