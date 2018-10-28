الهوش يكشف عن موعد إجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة لإختيار أعضاء الرئاسي الجديد

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة بشير الهوش إن اللجنة وافقت على المقترح المقدم من مجلس النواب لتعديل مواد السلطة التنفيذية وإعادة هيكلتها.

الهوش اشار في تصريح لـ”قناة ليبيا روحها الوطن” إلى أنهم طالبوا بتأجيل النظر في المادة الثامنة من الأحكام الاضافية في الاتفاق السياسي، مبرراً ذلك بأنه تم فصل المسارات عن بعضها في آخر جلسات الحوار بتونس.

وأكد عضو مجلس الدولة أن اجتماعات أعضاء مجلسي الدولة والنواب لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي ستبدأ في الانعقاد منتصف الإسبوع المقبل بعد الانتهاء من الترتيبات اللوجستية وتحديد أماكن الاجتماعات.

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