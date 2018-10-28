اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين السياحة والمواصلات

عقد صباح اليوم الخميس الماضي بمقر الهيئة العامة الاجتماع الثاني لفريق اللجنة الفنية المشتركة بين الهيئة ووزارة المواصلات بحضور رئيس الهيئة خيضر بشير مالك، ورئيس اللجنة الدكتور هشام علي الدالي، والدكتور عادل شلغم مدير إدارة تنمية وتطوير المواقع السياحية بالهيئة، والمهندس شعبان منصور حميد مندوب مصلحة الموانئ والنقل البحري بوزارة المواصلات، وعدد من أعضاء اللجنة.

وناقش الحاضرون خطط وبرامج المسارات السياحية المعتمدة والمستهدفة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وواقع الطرق الرابطة بين المواقع والمزارات السياحية، وفق ماورد في المخطط العام للتنمية السياحية.

كما قدم فريق الهيئة العامة للسياحة عرضًا عن المخططات السياحية، والمواقع المهيأة والمستهدفة ضمن خطط الاستثمار السياحي، ومعايير ومواصفات الطرق، وبما يتوافق مع البيئة والمحيط الحيوي ولايضر طبيعتها.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على تبني رؤية وخطط مشتركة متزامنة، ضمن استراتيجية تنموية بين قطاعي السياحة والمواصلات.

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