المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن إيراداتها لشهر أغسطس

تعلن المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات النفط والغاز لشهر أغسطس قد بلغت 1,57 مليار دولار أمريكي تقريبا، أي بانخفاض قدره 455 مليون دولار أمريكي مقارنة بالشهر السابق.

ويُعزى هذا الانخفاض في الايرادات إلى استمرار حالة ‘القوة القاهرة’ في الموانئ النفطية بخليج سرت في النصف الاول من شهر يوليو و التي بدأت في النصف الثاني من شهر يونيو 2018.

كما تأثرت عمليات الإنتاج أيضا بالتحديات الأمنية الجارية في حقل الشرارة. حيث بلغ اجمالي الفاقد من الإيرادات خلال تلك الفترة حوالي 639 مليون دولار أمريكي.

وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط أن تعود إيرادات شهر سبتمبر إلى مستوياتها الطبيعية بعد بدء المبيعات الفورية المتقدمة وتحقيقها مستويات الانتاج المستهدفة.

وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها لنشر ترتيبات الميزانيات المعتمدة و النفقات الفعلية، وذلك لتكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب وضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط في كافة أرجاء البلاد.

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