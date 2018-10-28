العثور على رفات شخصين في بقايا دبابة!

ذكرت وسائل إعلام أن عمال نظافة عثروا على رفات لشخصين في بقايا دبابة بمنطقة مشروع الهضبة الزراعي جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر، إنه “ورد بلاغ من عمال النظافة الذين يقومون بتنظيف منطقة مشروع الهضبة الزراعي وخاصة الأماكن التي حصلت فيها الاشتباكات الأخيرة حيث عثروا على بقايا دبابة محترقة تخص الأطراف التي هاجمت العاصمة (طرابلس) الشهر الماضي وبداخلها رفات لشخصين”.

ولفتت إلى أنه “تم إخطار فرع الأمن المركزي في أبو سليم بالواقعة وعلى الفور تم التواصل مع مركز شرطة طريق المطار، الذي قام بدوره بالإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة العامة وإحالة بقايا الجثث التي تم استخراجها بمساعدة فنيين مختصين إلى الطب الشرعي”.

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