الكفرة..البدء بالصيانة العاجلة للمدارس وتغطية عجز التخصصات

ينتظم نحو 1023 طالب وطالبة في مدارس الكفرة المختلفة إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد.

وشهدت المدارس نقص في عدد من التخصصات العلمية نتيجة انقطاع عدد من المعلمين المعتصمين عن إداء دورهم فيما تحتاج بعض المدارس الي صيانة عاجلة للنوافذ ودورات المياه.

قال عميد بلدية الكفرة المكلف مسعود عبدالله ” للاقتصادية ” سيتم البدء بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لعدد (5) مدارس مضيفاً الهدف من اعمال الصيانة هو الحفاظ على سلامة هيكل المباني وتحسين البيئة الداخـلية فيها وإطالة عمرها الافتراضي وضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية والاقتصادية بما يدعم الاحتياجات التعليمية مع الحفاظ على المرافق ومحتوياتها.

وأضاف ستشتمل اعمال الصيانة إصلاح الكهرباء الى جانب أعمال الصباغة الداخلية لبعض الحوائط وإعادة تأهيل دورات المياه وإصلاح الأبواب والنوافذ وإمدادات الماء والأدوات الصحية التالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها على المؤسسات التعليمية بالمدينة رفقة عضو المجلس البلدي “ناصر احنيش” ومدير مكتب المشروعات بالبلدية فايز بوخالد ومدير مكتب التعليم الاساسي ومدير مكتب التعليم الثانوي.

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