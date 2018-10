جولة تفقدية لوزير «داخلية الوفاق» لوحدة المرور بطرابلس

المتوسط:

تفقد وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، صباح اليوم الأحد إدارة العلاقات والتعاون، ومركز شرطة المدينة، ووحدة مرور طرابلس المركز وذلك للوقوف على سير العمل داخل هذه المكونات التابعة لوزارة الداخلية.

واستمع الوزير خلال جولته بإدارة العلاقات والتعاون إلى شروح وافية من قبل القائمين على الإدارة باعتبارها عصب وزارة الداخلية وعمودها الفقري لما تحتويه من مكاتب مهنية وفنية هدفها التعريف بنشاطات الوزارة في الداخل والخارج .

وشدد الوزير خلال هذه الزيارة إلى ضرورة نشر خطاب إعلامي يهدف إلى رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد ، وقطع الطريق أمام الشائعات والفتن التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داخل ربوع الوطن .

وفي السياق نفسه، أكد وزير الداخلية المفوض على ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير عمل رجال الشرطة والمرور باعتبار مراكز الشرطة هي القاعدة الأساسية في العمل الأمني.

