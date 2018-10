وفد مصري يزور طرابلس.. وعودة السفير قريبة

علمت «عين ليبيا» من مصدر مسؤول أن وفداً مصرياً سيزور العاصمة طرابلس خلال الأيام القادمة.

وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة بعض القضايا مع المسؤولين بحكومة الوفاق الوطني، ومن بينها عودة السفير المصري لاستئناف نشاطه من العاصمة.

يُذكر أن عدداً من البعثات الدبلوماسية أبدت استعدادها لاستئناف عملها من طرابلس، عقب التحسن الملحوظ في الظروف الأمنية داخل العاصمة، والتي جاء آخرها عبر الترتيبات الأمنية التي اعتمدتها حكومة الوفاق.

