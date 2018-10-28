سرية بني وليد توقف شاحنات تهرب غاز الطهو

أوقفت سرية حماية بني وليد 3 سيارات نقل على متنها أسطوانات من الغاز المنزلي لتهريبها خارج المدينة على الطريق الرابط بين بني وليد ومنطقة إشميخ واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.

وقال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالسرية سالم عبد الرحيم الغبيني لقناة ليبيا الأحرار إنه بعد ما تم إلقاء القبض على الشاحنات ومصادرتها داخل مقر السرية . قد تم توزيعها على الأهالي بالسعر المعتاد داخل المدينة بمبلغ خمسة دنانير لكل أسطوانة.

وأضاف الغبيني أنهم شرعوا بمتابعة عملية التوزيع من المستودعات العاملة داخل المدينة بالتعاون مع لجنة أزمة الوقود والغاز لإيقاف عمليات التهريب وأن عملهم لا يقتصر على البوابات فقط.

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