“المدني الديمقراطي” يبدأ تحصيل الاشتراكات

أعلنت الأمانة العامة للتكتل المدني الديمقراطي عن بدئها تحصيل الاشتراكات من الأعضاء في مسعى للحفاظ على استقلالية القرارات التي سيتخذها، أو وجهات النظر المزمع تبنيها انطلاقا مما أسماه الحزب بالالتزام والانحياز الكامل لمتابعة قضايا الوطن.

جاء ذلك في الاجتماع الثاني للأمانة العامة للتكتل، منذ الإعلان عن إشهاره في العاشر من أكتوبر الجاري.

وبحسب المكتب الإعلامي، فقد ناقشت الأمانة العامة الخطة الاستراتيجية للتكتل، وآليات تنفيذ الخطة المرحلية، وسبل توسيع قاعدة مشاركة أعضاء التكتل في اللجان العاملة على شؤونه، وبرامج بناء القدرات والاستقطاب، وتجهيز المقر الخاص بالتكتل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية