صحة الوفاق: نعمل على تشغيل أقسام الحوادث بالمستشفيات العامة بكامل قدرتها الإستعابية

ليبيا – أكد وكيل وزارة صحة الوفاق محمد هيثم اليوم الأحد عن مساعٍ تقوم بها وزارة الصحة لاستعادة تشغيل أقسام الحوادث بالمستشفيات العامة بكامل قدرتها الاستيعابية .

الوكيل قال عقب زيارة أجراها أمس السبت لمستشفى طرابلس المركزي بحسب المكتب الإعلامي لصحة الوفاق:”قمنا بتجهيز قسم الحوادث بأجهزة جديدة شملت 10 مضخات أدوية و9 أسرة عناية وعدد 2 أجهزة “كي جراحي” و3 أجهزة تخدير وجهازي أشعة”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن زيارة الوكيل لمستشفى طرابلس المركزي تعد الثانية منذ إعلانه عن تنفيذ خطة دعم عاجلة للمستشفيات والمراكز التخصصية العامة من خلال تزويدها بالمستلزمات والأجهزة اللازمة وافتتاح أقسام جديدة داخلها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية