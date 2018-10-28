زرموح: هذا مصير الآليات الثقيلة التي بحوزة تشكيلات طرابلس المسلحة بعد تنفيذ الترتيبات الامنية

ليبيا – قال رئيس لجنة التواصل ومتابعة الترتيبات الامنية رمضان زرموخ إنهم بإنتظار إستلام قرار المجلس الرئاسي القاضي باعتماد الترتيبات الأمنية للإطلاع على تفاصيل هذه الترتيبات، لافتاً إلى أن إجتماعهم مع داخلية الوفاق أظهر إصرار وحرص الوزارة على تنفيذ هذه الإجراءات والترتيبات الامنية من خلال تكليف مديريات الأمن في طرابلس الكبرى.

زرموخ لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه منذ مدة بدأت مديريات الامن في طرابلس استلام إدارات عدة مرافق مثل المصارف والمستشفيات وبعض السجون والمقرات الاخرى من قبل افراد الشرطة التابعه لمديرية الأمن المؤهلين ذو الخبرة والمستعدين لحراسة وحماية المواقع.

وأكد أن العبء الاكبر سيكون على الأجهزة الأمنية التابعه لوزارة الداخلية في حماية مرافق الدولة بصورة عامة وأفراد الشرطة المؤهلين، كاشفاً عن قيام وزير داخلية الوفاق باصدر قرار للإستعانة بأفراد الشرطة القدامى الذين من الممكن أن يساهموا بشكل كبير بمشروع تأمين طرابلس الكبرى وبسط الأمن فيها علاوة على وجود مشاريع لإعادة تأهيل الشرطة وتنظيم الهيكل التنظيمي والإستفادة من الخبرات القدامى.

وإعتبر أن هناك تقدم وتنفيذ جيد للترتيبات الامنية خاصة فيما يتعلق بتسليم بعض الكتائب لمواقعها والمعسكرات بوقت قصير ومناسب، متمنياً أن يستمر هذا العمل حتى يتم السيطرة على كل المرافق التابعه للدولة والتي تحتاج لرجال الأمن المؤهلين والمدربين.

زرموخ أضاف :”ما يخص الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ستكون من القوات المسلحة داخل المعسكرات فلن تخرج للشوارع في المدينة إلا في حال وقوع إختراق أمني كبير وبما يتعلق بحماية البوابات والمرافق في طرابلس نحتاج لرجال أمن متدربين ومهنيين لديهم شرف المهنة ويستطيعون بكل سهولة السيطرة على الأمن و منع حدوث أي إختراقات أمنية”.

كما بيّن أن الترتيبات الامنية مرت بمراحل الأولى هي وقف إطلاق النار والآن مرحلة تولي أفراد الشرطة الحماية لمرافق الدولة أما مرحلة الثالثة فهي البحث في وضع التشكيلات المسلحة التي كانت موجودة لحماية بعض المعسكرات والمرافق التابعه للقوات المسلحة الأمر الذي يحتاج لإعداد برنامج مشترك بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية واللجان المشكلة بهذا الخصوص لبحث كيفية إستيعابهم وحل المشاكل الخاصة بهذه التشكيلات.

ويرى أن المشروع متكامل ويحتاج لإستمرارية وإهتمام بكل الجهات المشاركة فيه، مؤكداً أن نجاح مهام الداخلية او الشرطة يتطلب الإهتمام بجانب المظهر العام والقيافه والشخصية والتأهيل وتوفير المعدات والآليات اللازمة لأداء مهامهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية