فتح خط جوي مباشر بين مصراتة والإسكندرية

علمت «عين ليبيا» أن خط الطيران المباشر بين مصراتة والإسكندرية سيبدأ تفعيله يوم الثلاثاء القادم 30 أكتوبر، وبمعدل رحلتين أسبوعياً.

ويشهد مطار مصراتة الدولي نمواً متزايداً في أعداد الرحلات، كما يخضع لعمليات تطوير مستمرة.

وتم إنشاء المطار في عام 1939 كموقع هبوط صغير في محافظة مصراتة في ليبيا الإيطالية.

في الـ15 من ديسمبر 2011، احتفل المطار بأول رحلة طيران دولية مجدولة لها من قبل الخطوط الجوية التركية.

في 14 يوليو 2014، أغلق المطار أمام الرحلات الجوية بسبب المواجهات في مطار طرابلس الدولي، الذي كان يعتمد عليه مطار مصراتة لعملياته.

وتم استئناف رحلات الطيران في ليلة الـ15 من نفس الشهر.

