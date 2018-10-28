بالصور | المجلس التسييري لبلدية بنغازي يباشر عمله من مقر البلدية

ليبيا – باشر اليوم الأحد المجلس التسييري لبلدية بنغازي مهام عمله بديوان البلدية بحضور رئيس المجلس التسييري الصقر عمران بوجواري وعضو المجلس أدريس غيث أقدورة.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أكد في كلمته وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للبلدية على التضحيات التي قام بها الجيش الليبي والقوى المساندة، مثنياً على الجهود المبذولة من رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني و وكيل وزارة الحكم المحلي عادل عوض الزائدي وثقتهم ودعمهم لبلدية بنغازي.

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وأشاد بالجهود التي قام بها المستشار عبد الرحمن العبار طيلة فترة تكليفه وضرورة تكاثف الجهود بين الجميع بهدف خدمة الصالح العام والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد على عزم المجلس على إتخاذ قرارات مهمة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

يشار إلى أن الإجتماع عقد بحضور وكيل الديوان و رئيس وأعضاء لجنة الاستلام والتسليم المكلفة من وزارة الحكم المحلي ومدراء المكاتب والإدارات والمراقب المالي والموظفين في ديوان البلدية.



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