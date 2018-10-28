وفد من مجلس النواب يختتم زيارتة إلى العاصمة الفرنسية بعد عقد سلسلة من اللقاءات

ليبيا – اختتم وفد مجلس النواب زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد سلسلة من اللقاءات جمعته مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ولجنة الخارجية والدفاع والمبعوث الخاص للخارجية الفرنسية.

الوفد ضم بحسب الموقع الرسمي للمجلس كل من رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بالاضافة الى عضوى المجلس سالم قنان وحسن البرغوثي وتندرج هذه الزيارة في إطار المساعي المشتركة لإقامة شراكة بين البرلمانيين من البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية .

ووصف رئيس الوفد يوسف العقوري الزيارة بالناجحة باعتبارها حضيت إهتمام بالغ من الجانب الفرنسي، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات ستتواصل من أجل التقارب والشراكة مع الجمهورية الفرنسية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وأعرب الجانب الفرنسي عن تقديره لشجاعة أعضاء مجلس النواب الذين يواصلون العمل في هذه الظروف الصعبة وبأنه مثال مشرف في التمسك بالخيار الديمقراطي، مجدداً استعدادهم للتعاون مع البرلمان الليبي لتطوير الاداء ودعم ليبيا.

كما تضمنت الزيارة لقاءات بكبري الشركات الفرنسية التي تعمل في ليبيا والتي جرت بغرفة التجارة الفرنسية وابرزها شركة توتال كما ناقشوا سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين واستئناف المشاريع المتوقفة.

يشار إلى أن وفد مجلس النواب أجرى زيارة إلى مؤسسة الإعلام الفرنسي العالمي ومتحف اللوفر لبحث كيفية نقل خبراتهما لمثيلاتها في ليبيا.



يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية