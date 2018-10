المتوسط:

أكد وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، على ضرورة تواصل إدارة الشؤون الفنية والاتصالات مع كافة الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

وشدد الوزير، على ضرورة الاهتمام بهذه الإدارة بإعتبارها إدارة فنية مهمة ومسؤولة على كافة الاتصالات داخل الوزارة وخارجها.

