المتوسط:

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق، لطفي المغربي، اليوم الأحد، مع القائم باﻷعمال بسفارة المملكة المتحدة البريطانية بالعاصمة طرابلس انجيس ماكي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ناقش الاجتماع، كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تذليل العقبات بينهما.

The post وكيل «خارجية الوفاق» يلتقي القائم بأعمال السفارة البريطانية في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية