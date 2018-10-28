اخبار ليبيا الان

الشريف: مؤتمر باليرمو لن يضيف شيئاً

تم النشر منذُ 37 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رأى المهتم بالشأن العام السنوسي الشريف، أن مؤتمر باليرمو لن يضيف شيئاً على الساحة السياسية الليبية وسيكون مشابها لسابقه، في إشارة لمؤتمر باريس.

وقال الشريف، لبرنامج “LIVE”، على قناة “218NEWS”، الأحد، إن مجلس النواب يجب عليه اتخاذ خطوات جريئة إذا ما أراد بالفعل تغيير المشهد السياسي المتأزم.

واعتبر أن الدعوات التي أرسلها رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” لأطراف الصراع السياسي الليبي لم تكن متأخرة، خاصة الدعوة المُرسلة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في الوقت الذي اشترط فيه صالح إنهاء العقوبات الدولية التي فُرضت عليه مقابل حضوره لمؤتمر باليرمو.

وقال الشريف، في رده على تصريحات عقيلة صالح حول فشل الاستفتاء على الدستور، ووجوب انتخاب رئيس مؤقت للبلاد، إن رئيس المجلس لا يملك حق اتخاذ القرار نيابة عن الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك