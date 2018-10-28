الشريف: مؤتمر باليرمو لن يضيف شيئاً

رأى المهتم بالشأن العام السنوسي الشريف، أن مؤتمر باليرمو لن يضيف شيئاً على الساحة السياسية الليبية وسيكون مشابها لسابقه، في إشارة لمؤتمر باريس.

وقال الشريف، لبرنامج “LIVE”، على قناة “218NEWS”، الأحد، إن مجلس النواب يجب عليه اتخاذ خطوات جريئة إذا ما أراد بالفعل تغيير المشهد السياسي المتأزم.

واعتبر أن الدعوات التي أرسلها رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” لأطراف الصراع السياسي الليبي لم تكن متأخرة، خاصة الدعوة المُرسلة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في الوقت الذي اشترط فيه صالح إنهاء العقوبات الدولية التي فُرضت عليه مقابل حضوره لمؤتمر باليرمو.

وقال الشريف، في رده على تصريحات عقيلة صالح حول فشل الاستفتاء على الدستور، ووجوب انتخاب رئيس مؤقت للبلاد، إن رئيس المجلس لا يملك حق اتخاذ القرار نيابة عن الشعب الليبي.

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