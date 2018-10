صحيفة بريطانية: موسكو استخدمت مطارًا شرقي ليبيا لهبوط طائراتها

المتوسط:

أعلن موقع بريطاني مختص بالتقارير المخابراتية الخميس عن هبوط طائرة ركاب عسكرية روسية بمطار تستخدمه الإمارات قاعدة عسكرية شرق ليبيا.

وأضاف الموقع، أن رصد الأقمار الصناعية تعقب طائرة روسية من طراز توبوليف تي يو 145 – إم هبطت بمطار الخروبة في السابع عشر والثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، في طريقها إلى قاعدة حميميم غربي سوريا التي يديرها سلاح الجو الروسي.

وكانت صحيفة ذا صن البريطانية قد نقلت عن مصادر استخباراتية بريطانية أن عشرات ضباط الاستخبارات العسكرية الروسية، وعدد من قواتها الخاصة موجودون بالفعل شرقي ليبيا لأهداف تدريبية وتنسيقية.

