التهامي: إيطاليا “طامعة” في النفط الليبي

قال المهتم بالشأن العام أحمد التهامي، إن الخوف الحقيقي على ليبيا من التدخل الخارجي بذريعة حل الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد.

ورأى التهامي، لبرنامج “LIVE”، على قناة “218NEWS”، الأحد، أن أطراف الصراع الليبي سمحت للجهات الخارجية بأن تتدخل في ليبيا، مشيراً إلى أن كافة الأطراف الخارجية تعمل حسب أجنداتها ومصالحها الخاصة.

وأضاف التهامي أن إيطاليا “طامعة” في النفط الليبي وتعتقد أنه قد يسهم في مساعدة اقتصادها الآيل للانهيار.

وأشار التهامي إلى أن مؤتمر باريس السابق كان من الممكن أن ينجح لأنه مخرجاته كانت واقعية إلا أن أطراف الصراع الليبي لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق، وعلى رأسهم مجلس النواب الذي لم يتمكن من إقرار قانون الاستفتاء، إضافة إلى باقي الاستحقاقات والتي لو مُررت ستُسهم بحل الأزمة.

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