«أويل برايس»: استمرار إنتاج النفط الليبي يضمن استقرار أسواق الخام عالميًا

قال تقرير لموقع «أويل برايس» الأميركي إن ضمان استمرار ليبيا في إنتاج النفط عند المستويات الحالية يضمن الحفاظ على استقرار أسواق الخام، خاصة مع اقتراب موعد تنفيذ العقوبات الأميركية بحق إيران، وسط مخاوف من اضطراب الأسواق وعدم قدرة المنتجين الآخرين على تعويض النقص من الخام الإيراني.

وتحدث عن «اهتمام غربي كبير بحل الأزمة في ليبيا، رغم تردد استمر سنوات»، وذكر أن «القوى الأوروبية بدأت التحرك من أجل إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات، والكرة الآن في يد إيطاليا التي تستضيف مؤتمرًا حول ليبيا منتصف الشهر المقبل، بهدف إيجاد حل مشترك للأزمة»، حسب تقرير الموقع المنشور أمس السبت.

وناقش الموقع المعني بمتابعة أسواق النفط والغاز، أسباب الاهتمام الغربي بحل الأزمة في ليبيا من ناحية اقتصادية، وقال إن كثيرًا من المحللين ينظرون إلى ليبيا ونيجيريا باعتبارهما منتجي النفط الوحيدين القادرين على الإبقاء على أسعار الخام تحت مستوى الـ100 دولار، في ظل حالة من عدم اليقين والغموض تسيطر على الأجواء مع تراجع الصادرات الإيرانية.

وذكر أن ارتفاع الإنتاج النفطي في ليبيا إلى فوق مستوى المليون برميل يوميًا ساهم قليلًا في تجنب تراجع الإمدادات العالمية بالتزامن مع تراجع الصادرات من طهران، وقال إن «زيادة إنتاج ليبيا في شهر سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميًا عكس تأثير تراجع الصادرات الإيرانية بمقدار 150 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه».

ورغم إعلان السعودية، أكبر منتجي منظمة «أوبك»، التزامها برفع إنتاجها بمقدار 1.3 مليون برميل، قال الموقع الأميركي إن ذلك لن يعوض الفاقد في الصادرات الإيرانية التي سجلت مليوني برميل يوميًا في شهر أغسطس الماضي، وأضاف أن «ذلك يبرز أهمية ليبيا بالنسبة إلى استقرار أسواق الخام، خاصة مع قرب دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ».

وتحدث «أويل برايس» عن «أن دوافع تجارية بحتة هي المحرك الرئيس خلف الزخم الأوروبي الأخير لإصلاح الوضع في ليبيا»، لافتًا إلى أن الدولة هي صاحبة أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا.

وأضاف: «ترغب فرنسا بشدة في إيجاد حليف لها في شمال أفريقيا، في الوقت الذي حصلت فيه شركة (إيني) الإيطالية، المملوكة للدولة، على حصة كبيرة في شركة (بريتيش بتروليوم) البريطانية».

وتابع الموقع: «من المقرر أن تبدأ الشركة الإيطالية أعمال الحفر والاستكشاف قريبًا في ليبيا، ولهذا هناك حاجة ملحة لإنهاء الفساد وإرساء الاستقرار في الدولة من أجل استئناف العمليات النفطية»، لكنه قال: «بغض النظر عن الدوافع، فإن المساعي الغربية للبدء في إصلاح الضرر الذي أصاب ليبيا هي في كل الأحوال خطوة مرحب بها لتغيير الوضع القائم».

وذكر أن «الأزمات التي شهدها قطاع الطاقة في ليبيا ما هي إلا انعكاس لحالة أشمل من عدم الاستقرار والانقسام بالبلاد، أثرت على المؤسسات الوطنية الرئيسة. فهناك حكومتان متنافستان، إحداهما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والأخرى الحكومة الموقتة في الشرق. وكل طرف تدعمه مجموعات مسلحة مختلفة».

وحذر التقرير من أن «الفساد يظل مشكلة مؤسسية تشوب القطاع النفطي»، وقال إن «سوء إدارة العائدات النفطية حوَّل موارد البلاد الطبيعية إلى محرك للصراع. فالقضاء على الفساد، وتحقيق التوافق بين الأطراف المتنافسة خطوات رئيسة من أجل نجاح أي مساعٍ للتوصل إلى حلول دائمة للأزمة، ولضمان قدرة ليبيا على الاستمرار في ضخ النفط والحفاظ على استقرار الأسواق العالمية».

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