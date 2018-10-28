نائب رئيس البرلمان الإفريقي: ليبيا والجزائر ضحيتان للهجرة غير الشرعية

قال نائب رئيس البرلمان الإفريقي جمال بوراس إن دول شمال إفريقيا وخاصة الجزائر وليبيا تعتبر ضحايا ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الجزائري جمال بوراس أثناء انعقاد البرلمان الإفريقي برواندا السبت أن المستفيد الوحيد من دعم الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة هي الدول الأوروبية في حين أن بلداننا هي التي تدفع ثمن ذلك بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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