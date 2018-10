الاطلاع على منظومة البيانات بقسم المتابعة بمراقبة تعليم صرمان

عقد مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم اليوم الأحد الموافق 28 اكتوبر 2018م اجتماعاً مع قسم المتابعة وتقييم الأداء بمراقبة تعليم صرمان بحضور مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء سمية ميلاد راشد ورئيس قسم متابعة الجودة بوزارة التعليم الدكتور رواد الهادي عبد ورئيس قسم إعداد التقارير والإحصائيات بوزارة التعليم ورئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بمراقبة تعليم صرمان وكافة الموظفين بالقسم.

وأفادت مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم سمية ميلاد راشد أن الاجتماع يأتي ضمن خطة المكتب في متابعة عمل الأقسام بالمراقبات وللتعرف على منظومة البيانات التي أعدها قسم المتابعة وتقييم الأداء بمراقبة تعليم صرمان والتي تهدف لحصر البيانات عن كافة العاملين بالمؤسسات التعليمية بالمراقبة ومتابعة عملهم.

وأكد رئيس قسم إعداد التقارير والإحصائيات بمكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم الدكتور موسى شاقان أنه سيتم تعميم هذا العمل على أقسام المتابعة بالمراقبات.

وأضاف شاقان بأن المنظومة ستسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والضبط الإداري والمهني وتفعيل دور أقسام المتابعة.

وأشار رئيس قسم متابعة الجودة بوزارة التعليم الدكتور رواد الهادي عبد أن هذه المنظومة تعد فاتحة عمل لأقسام المتابعة بالمراقبات من حيث إعداد نماذج لتقييم أداء المعلمين والموظفين بالمراقبات والهدف هو تقييم وتقويم الأداء وتطوير العمل وتنفيذ خطة وزارة التعليم.

وشملت زيارة مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم متابعة عدد من المدارس والاطلاع على سير العملية التعليمية من المعلمين والموظفين بالمراقبة.

