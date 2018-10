نوفمبر المقبل.. فتح باب الترشح لانتخابات البلدية

المتوسط:

أفاد عضو اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، بأنَّ اللجنة مستمرة في التحضير للانتخابات البلدية، وأنها ستفتح باب الترشح مطلع شهر نوفمبر القادم .

وأضاف بن تاهية، أن اللجنة ستبدأ في الموعد المحدد لاستقبال أوراق المترشحين الذين يعتزمون المنافسة على المقاعد المخصصة لكل مجلس بلدي، حيثُ توقعت اللجنة المركزية أن تكون الفترة الزمنية من تاريخ تقدّم المترشحين إلى تاريخ الاقتراع ثلاثة أشهر، ما يُرجّح أن تكون الانتخابات في فبراير من العام القادم.

وأوضح بن تاهية، أن اللجنة لم تحدد أسماء البلديات التي ستقام فيها الانتخابات لأن هنالك محددات وظروف لا تسمح بفتح الباب أمام كل البلديات، ومن بينها الوضع المالي للجنة الذي يحول دون إجراء الانتخابات في جميع البلديات في وقت واحد.

