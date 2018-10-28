ليبيا تُجابه “وحيدة” موجات المُهاجرين

بعد أن ألقت أزمة الهجرة غير القانونية بثقلها على شواطئ أوروبا، أصبحت اليوم ثقيلة أكثر في ليبيا التي تعاني حدودها من انفلات أمني جعل كل الحالمين بالعبور إلى أوروبا يدخلون إلى أراضيها بسهولة.

وبعد أن شرع الأوروبيون في عملية مكافحة الهجرة بالتعاون مع خفر السواحل الليبي، اختلف الوضع قليلا، وخف العبء عن القارة العجوز.

أما في ليبيا فالوضع مختلف تماما خاصة بعد صدور عدة تقارير تفيد بوجود ما لا يقل عن 600 ألف مهاجر غير قانوني في عدد من المناطق، وهو أمر يزيد من حدة الإشكالية التي تشهدها ليبيا خاصة مع غياب الدولة وتواصل تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية .

وحتى الآن لم تُحل هذه الأزمة، خاصة أن الاجتماع الرباعي لدول جنوب البلاد الذي عقد في تشاد لم يفصح عن آلية تحدُّ من المهاجرين الخارجين من حدودها حتى الآن، وبقيت ليبيا وحدها من تجابه هذه المعضلة عن طريق إيوائهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

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