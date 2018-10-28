جهود لتدريب الليبيات على القيادة والريادة

تقيم المنظمة الليبية للتنمية في مدينة البيضاء، ورشة عمل تحت شعار “ليبية قائدة” بإشراف معهد صحافة الحرب والسلم، وبمشاركة سيدات المجتمع المحلي.

ويتم خلال الورشة التي تستمر لـ7 أيام، مناقشة عدة قضايا تهم المرأة، فيما سيُقسّم البرنامج العام إلى 3 مراحل هي (المواطنة، والقيادة، والتنوع الثقافي)، ويقام أيضا على هامش الورشة عدة جلسات حوارية.

وتستهدف المنظمة الليبية للتنمية للوصول إلى أكبر نسبة من السيدات خلال زيارتها لبعض المدن لتدريبهنّ على القيادة والريادة النسائية، والتوعية بأهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي.

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