قصة مواطن قست عليه الظروف وتجاهله المسؤولون

يُعاني المواطن إسماعيل الشح من سكان مدينة سرت منذ سنوات، من إصابة تعرّض لها في العام 2016 أفقدته إحدى رجليه وواحدة من عينيه، دون أن يجد التفاتة من أي مسؤول.

وروى المواطن إسماعيل، وهو موظف في القطاع الصحي منذ عام 1983، لـ218 معاناته التي عاشها طيلة هذه السنوات، ويقول إن وزارة الصحة لم تلتفت إليه ولا إلى عشرات غيره من الذين فقدوا أطرافهم.

وبدت الحسرة ظاهرة على وجه إسماعيل، والتي أنتجتها الظروف المعيشية الصعبة، إذ لا يكفي راتبه الشهري لشراء الدواء وتوفير احتياجات أسرته.

ويؤكد إسماعيل لـ218 أن قدمه الثانية نجت من البتر بعد توجّهه للعلاج في تونس، كما أن عينه الوحيدة المبصرة تعاني من ضعف شديد وتحتاج لعلاج ومتابعة.

وذكر إسماعيل أن وزارة الصحة لم تُقدّم له أي شيء، إذ اعتمد في علاجه بالخارج والداخل وشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة، على تبرعات أهالي المنطقة، كما اضطر لبيع بعض حاجاته المنزلية.

وانتقد إسماعيل بشدة ما اعتبره تقصير الدولة تجاهه، مُناشدا الجهات ذات العلاقة بدعم الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم.

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