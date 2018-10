استقبل لطفي المغربي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمكتبه في مقر ديوان الوزارة انجيس ماكي القائم باﻷعمال بسفارة المملكة المتحدة البريطانية بالعاصمة طرابلس. تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تعزيز العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة البريطانية. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة ذات الأهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

The post وكيل الخارجية يجتمع بالسفير البريطاني لدى ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا