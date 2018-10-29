صنع الله يستعرض مع الكبير خطة مؤسسة النفط لتطوير الإنتاج وميزانية 2019

استعرض محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خطة المؤسسة لتطوير الانتاج وآفاق الميزانية التقديرية التي أعدتها المؤسسة للعام 2019، بحسب ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك».

وشارك في اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ المصرف المركزي في طرابلس، إلى جانب صنع الله والكبير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وبعض موظفيها وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي وبعض المستشارين.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «استعراض خطة المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الإنتاج، وجرى بحث آفاق الميزانية التقديرية التي أعدّتها المؤسسة للعام 2019».

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله استعرض خلال اللقاء «أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسَّسة في مختلف المجالات المالية والفنية».

وأعرب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال الاجتماع عن «دعم المصرف للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها المورد الوحيد للدخل والمموِّل الرئيس للميزانية العامة، مُؤكّداً استمرار المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمؤسسة في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها ولتعزيز قدراتها الفنية ورفع كفاءتها الإنتاجية».

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