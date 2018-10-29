محققون إيطاليون: تهريب 350 مليون لتر وقود ليبي إلى إيطاليا في 2016 و2017

أعلنت الشرطة الإيطالية ضبط 29 مليون لتر وقود مهرب من ليبيا وأصول مالية أخرى بقيمة إجمالية 55 مليون يورو، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول تهريب الوقود الليبي، والمتهم فيها مواطنان مالطيان.

وذكرت جريدة «مالطا إندبندنت»، اليوم الأحد، أن المحققين الإيطاليين توصلوا إلى أنه تم تهريب 350 مليون لتر وقود من ليبيا إلى مالطا ثم إلى إيطاليا، بين عامي 2016 – 2017، خلال 30 رحلة بحرية نفذتها ناقلات نفط يملكها الأخوان المالطيان دارين ديبونو وجوردون ديبونو، المتهمان الرئيسان في التحقيقات.

وأضافت أن الشرطة احتجزت، الجمعة، الإيطالي أنطونيو دسياتا، 51 عامًا ومقيم في لندن، وصادرت حوالي 29 مليون لتر من الوقود والديزل، بقيمة سوقية تصل إلى 44 مليون يورو، إلى جانب 11 عقارًا في مدن جنوا وتريست وأبياتغراسو الإيطالية ويختًا، لتصل القيمة الإجمالية للمضبوطات 55 مليون يورو. وقالت الجريدة إن ذلك جزء من التحقيقات التي كشفت عن مافيا تهريب الوقود من ليبيا.

وكشفت التحقيقات أن الوقود المهرب من ليبيا وصل إيطاليا عبر سفينة نقل تم ضبطها في أكتوبر من العام الماضي، ويعتقد أنها ملك للأخوين ديبونو. ويتم توزيع الوقود عبر فواتير مزيفة بين مجموعة من شركات الواجهة، ثم مستودعات تجارية وموزعي طرق ومحطات وقود معروفة باسم «مضخات بيضاء»، وهي محطات الوقود غير التابعة للمحطات الشهيرة.

وذكرت الجريدة أن عمليات البيع وسلسلة التوريد لم تشمل ضريبة القيمة المضافة مما ساعد في بيع الوقود المهرب بأسعار أقل من الأسعار المحلية.

وقال مكتب المدعي العام في ميلانو إن البيع غير الشرعي لحوالي 350 مليون لتر من الوقود داخل إيطاليا تسبب في خسائر لخزينة الدولة بقيمة 55 مليون يورو. وذكر أن أنطونيو دسياتا هو المسؤول الفعلي عن شركتي «أويل شيم» في روما و«إكسيل بتروليوم» في ميلان، وهما شركتان تعملان في بيع المنتجات البترولية. ووجهت له السلطات تهم الاحتيال والنصب، وإصدار فواتير لعمليات وهمية وتدمير وثائق رسمية وغسيل أموال.

ومن بين المشتبه بهم أيضًا الممثلان القانونيان لشركة «أويل شيم»، لورنزو ساسي ولوتشيانو سيريني، والممثل القانوني لشركة «إكسل بتروليوم» أنجلو ايكوبينو، والمحاسب لوتشيانو بولونيا.

واعتمدت الشرطة على تعقب واعتراض مكالمات هاتفية، وبحث وتحليل بيانات لحسابات إلكترونية وحسابات بنكية، مما سمح للشرطة بكشف عمليات شركة «إكسل بتروليوم»، ومقرها ميلان، والتوصل إلى أنها المستفيد الرئيس من عمليات تهريب الوقود غير الشرعية.

وتوصلت إلى أن ناقلة نفط يملكها الأخوان ديبونو عملت كمحطة وقود عائمة في مياه مالطا الإقليمية، مهمتها تلقي الوقود المهرب من السفن الصغيرة ومراكب الصيد المحملة بالوقود المهرب والقادمة من ليبيا.

وتتصل تحقيقات «النفط القذر» بعمل الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي ساهمت في الكشف عن وجود مافيا ليبية – مالطية – إيطالية لتهريب الوقود الليبي إلى أوروبا، ربحت في عام واحد ما يقرب من 26 مليون يورو، كما كشفت عن أن كثيرًا من عمليات التهريب من ليبيا «تمت تحت مرأى ومسمع السلطات المالطية».

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