مصادرنا : عناصر من داعش تهاجم بلدة الفقهاء وتختطف عدداً من قوات الشرطة

ليبيا – أكدت مصادر أمنية متطابقة لصحيفة المرصد تعرض مركز شرطة منطقة الفقهاء لهجوم مسلح منتصف ليل اليوم الأحد من قبل عناصر يشتبه فى إنتمائها لتنظيم داعش .

وقالت المصادر بأن مسلحين ملثمين قادمين من الصحراء هاجموا المركز وهو يتبع لداخلية الحكومة المؤقتة وإقتادوا عناصر الشرطة الموجودة به إلى جهة غير معلومة فيما لم يتضح عددهم بعد .

كما أكدت بأن العناصر المهاجمة داهمت بعض المنازل بحثاً عن أي عسكريين أو رجال أمن بهدف خطفهم فيما تشير كل المعلومات الأولية إلى تبعيتهم للتنظيم .

وتقع قرية الفقهاء فى منطقة نائية جنوبي منطقة الجفرة قرب جبال الهروج على الطريق المؤدي نحو الجنوب الغربي إلى منطقة براك ومدينة سبها .

ويأتي هذا الهجوم بعد اسبوع من إلقاء قوات الجيش القبض وقرب ذات المنطقة على أحد القيادات الليبية البارزة فى التنظيم ويدعى جمعة القرقعي .

يتبع ..

المرصد – خاص

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