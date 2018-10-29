مصادر لـ218: الفقهاء تعرضت لهجوم إرهابي واختطاف عدد من مواطنيها

كشفت مصادر خاصة لـ218، أن منطقة الفقهاء التي تقع جنوب مدينة هون بمنطقة الجفرة، تعرضت لهجوم مسلح من قبل جماعة متطرفة، واختطفت عدد من أنباء المنطقة فور هجومها.

وأوضحت مصادر أخرى محلية، أن الجماعة المتطرفة تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، هي من تقف وراء الهجوم على الفقهاء. وأضافت أن المنطقة أصبحت تحت سيطرة المتطرفين، بعد أن عملية الهجوم.

وأشارت ذات المصادر، أن ما بين 15 و20 شاب من المنطقة، تعرضوا للاختطاف واقتيادهم فيما بعد إلى “طريق المزارع” مع سماع أصوات إطلاق النار في المزارع، ولم تتضح إن كانت هذه الأصوات عملية قتل وتصفية للشباب المختطف، أو أن الجماعة المتطرفة تبتهج بدخولها للمنطقة.

وقالت حسابات على الفيسبوك، قريبة من المنطقة، أن العصابات التشادية هي من هاجمت على منطقة الفقهة، واختطفت “شرف الدين إمحمد” و “حسونة الزيداني وابنه خالد ومجموعة من رجال الفقهاء”.

ولم تخرج أي جهة محلية أو سياسية توضح من وراء الجهة التي هاجمت على منطقة الفقهاء في ساعة متأخرة من ليل الأثنين، الثلاثين من أكتوبر.

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