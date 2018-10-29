مناوشات بين الجيش والجماعات المتطرفة في درنة

أكد معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة في الجيش صلاح بوطبنجات أن مدينة درنة تشهد مناوشات متقطعة بين الجيش وبقايا الجماعات المتطرفة المتحصنة في حي المدينة القديمة.

وقال بوطبنجات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المناوشات لم تخلف ضحايا من الجيش خلال الأيام الماضية مبينا أن عناصر القوات المسلحة يقومون بين الحين والآخر بعمليات قنص تستهدف المتطرفين المختبئين في حي المدينة القديمة.

وكان الناطق باسم قيادة الجيش احمد المسماري أكد أن ما تشهده درنة حاليا هو عمليات أمنية وليست عسكرية، تدار من قبل غرفة درنة الأمنية، وغرفة عمليات عمر المختار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا